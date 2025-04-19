Керівник ЦПД РНБО Коваленко відреагував на заяву Путіна про «великоднє перемир'я»

Андрій Коваленко зауважив, що це «перемир'я» триватиме лише 30 годин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував заяву Путіна про «перемир’я».

Зокрема, він нагадав, що ще 11 березня Україна прийняла пропозицію США про безумовне повне припинення вогню на 30 днів. Тим часом РФ відкинула цю ідею.

«А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як ми пропонували ще з 11 березня?»– зазначив Коваленко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.