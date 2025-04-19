Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна про «великоднє перемир'я»

За його словами, на тлі цієї заяви над Україною продовжує лунати повітряна тривога, а небо заполонили «шахеди».

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про «великоднє перемир'я».

За словами Президента, на тлі цієї заяви над Україною продовжує лунати повітряна тривога, а небо заполонили ударні дрони.

«Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. «Шахеди» в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей», — наголосив Глава держави.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас РФ висунула умову, що «перемир'я» буде дотримане, якщо українська сторона його теж буде дотримуватися.

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