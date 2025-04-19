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США готовят новую встречу Стива Уиткоффа с представителями РФ по урегулированию войны в Украине, — CNN

18:07, 19 апреля 2025
Спецпредставитель Трампа попытается убедить Москву присоединиться к плану Вашингтона по мирному урегулированию войны.
США готовят новую встречу Стива Уиткоффа с представителями РФ по урегулированию войны в Украине, — CNN
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США планируют организовать еще одну встречу спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с представителями России для обсуждения рамочного соглашения по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источников, специальный представитель президента США попытается убедить Москву присоединиться к плану Вашингтона.

CNN отмечает, что некоторые элементы рамочного соглашения все еще нуждаются в доработке. На следующей неделе США планируют обсудить эти детали вместе с европейскими партнерами и Украиной в Лондоне.

«Одновременно администрация Трампа готовит еще одну встречу специального посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с представителями России — чтобы убедить Москву поддержать согласованное видение мирного урегулирования», — говорится в материале.

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США рф

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