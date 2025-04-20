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На Прикарпатті судитимуть двох правоохоронців, які збували наркотики під «прикриттям»

07:18, 20 квітня 2025
До «бізнесу» правоохоронці залучили ув’язненого, який знайшов виконавця на волі, а ще один спільник виступав посередником і контролював роботу «закладчика».
На Прикарпатті судитимуть двох правоохоронців, які збували наркотики під «прикриттям»
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На Прикарпатті судитимуть двох правоохоронців, які збували наркотики під «прикриттям». Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що правоохоронці одного з райвідділів організували схему незаконного розповсюдження наркотиків на Прикарпатті.

Відомо, що до «бізнесу» вони залучили ув’язненого, а той виконавця із волі. Ще один спільник діяв як посередник від правоохоронців – перевіряв роботу «закладчика».

Місця встановлення закладок правоохоронці вказували через телеграм-канал, на який також отримували фотозвіти про виконану роботу. 

«Поліцейські обіцяли вигідну оплату та «прикриття» від будь-яких проблем. Водночас вони зареєстрували кримінальне провадження щодо виконавця. Таким чином «покращували» власні показники роботи», — розповіли в прокуратурі.

Окрім того, під час затримання свого ж наркозбувача правоохоронець спричинив йому тілесні ушкодження.

В ході розслідування задокументовано понад 150 випадків збуту наркотичних засобів. У ході обшуків вилучено близько 500 нарковмісних таблеток та інші докази незаконної діяльності. Також організатор схеми намагався підкупити одного зі свідків у кримінальному провадженні.

Наразі вони звільнені з роботи. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави. Однак один з правоохоронців порушив умови запобіжного заходу, а тому його заставу – 750 тис. грн скеровано на потреби ЗСУ, а щодо нього застосовано безальтернативний запобіжний захід  – тримання під вартою.

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прокуратура Івано-Франківськ

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