У нас есть опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями, — глава МИД Сибига ответил на «пасхальное перемирие» Путина.

Министр напомнил, что Украина еще 11 марта согласилась на полное временное прекращение огня на 30 дней, но российский отказ продолжается уже 39 дней.

Фото: dpa

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Путина о «пасхальном перемирии».

Он напомнил, что позиция Украины остается четкой — еще 11 марта она согласилась на полное временное прекращение огня сроком на 30 дней, однако отказ России продолжается уже 39 дней.

«Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней.

Россия отказалась, и этот отказ продолжается уже 39 дней. Вместо этого московский режим выдвигал различные условия и усилил террор против Украины, гражданского населения и гражданской инфраструктуры по всей нашей стране.

Сейчас Путин делает заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, у нас есть значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем судить по действиям, а не по словам.

Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 дней, которое с марта находится на столе переговоров.

Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях. Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество сохранять бдительность. Только действия показывают правду, а не слова: именно из-за России эта война началась и продолжается», — отметил Андрей Сибига.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время РФ выдвинула условие, что «перемирие» будет соблюдено, если украинская сторона его тоже будет соблюдать.

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