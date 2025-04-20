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Почтовая, вареная, копченая — Укрпочта будет продавать колбасу в отделениях

07:37, 20 апреля 2025
Укрпочта закупила партию колбасных изделий и скоро начнет продавать их в отделениях.
Почтовая, вареная, копченая — Укрпочта будет продавать колбасу в отделениях
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В отделениях «Укрпочты» вскоре можно будет приобрести колбасу. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, почтовый оператор закупил партию колбасной продукции и в ближайшее время начнёт продавать её в своих отделениях.

Смилянский уточнил, что уже заключено соглашение с украинским производителем, и первая партия товара уже поступила.

«Закупили первую партию колбас, будем предлагать через почтовую сеть», — сказал он.

Он подчеркнул, что это часть стратегии поддержки украинских производителей. «Для компаний это также возможность снизить логистические затраты», — добавил руководитель почтового оператора.

Смилянский также отметил, что считает возможность купить колбасу в отделениях почты «конкурентным преимуществом».

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