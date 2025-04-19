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Несмотря на пасхальное перемирие Путина, Россия продолжает обстрелы — руководитель ЦПД СНБО Коваленко

19:28, 19 апреля 2025
По всем направлениям россияне продолжают вести огонь по-прежнему.
Несмотря на пасхальное перемирие Путина, Россия продолжает обстрелы — руководитель ЦПД СНБО Коваленко
Фото: Укринформ
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Несмотря на объявленное Путиным «пасхальное перемирие», российские войска продолжают открывать огонь. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«На всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше», — заявил он.

По словам Коваленко, наибольшее количество российских атак происходит на востоке.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время РФ выдвинула условие, что «перемирие» будет соблюдено, если украинская сторона его тоже будет соблюдать.

На заявление Путина отреагировали Президент Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

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