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США хочуть продовження «великоднього перемир’я» між Україною та РФ

20:51, 20 квітня 2025
США готові підтримати продовження «великоднього перемир’я», якщо Росія серйозно налаштована на мир.
США хочуть продовження «великоднього перемир’я» між Україною та РФ
Фото: DW
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США хочуть продовження «великоднього перемир’я», оголошеного Путіним, попри заяви про порушення з обох сторін. У неділю представник Державного департаменту США повідомив, що Вашингтон вітав би продовження перемир’я, яке було оголошене з нагоди Великодня, і в разі серйозних намірів Росії підтримав би його продовження навіть після неділі. Про це повідомляє Reuters.

«Ми побачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми, як і раніше, віддані досягненню повного і всеосяжного припинення вогню. Оцінюючи серйозність намірів у цьому випадку, ми б привітали продовження цих дій і після неділі», - йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав про можливі ризики ескалації конфлікту, який триває вже третій рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він також висловив готовність до мирних переговорів, але держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Вашингтон може відмовитися від посередництва, якщо не побачить прогресу в найближчому майбутньому.

Після підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Україною, Трамп висловив сподівання на укладення угоди щодо поставок мінералів з Києвом протягом наступного тижня. Попередня спроба у лютому була зірвана після зустрічі Володимира Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті.

Володимир Зеленський заявив, що Росія не дотримується великоднього перемир’я, зазначивши, що в ніч на суботу було здійснено сотні артилерійських обстрілів, а в неділю атаки продовжилися. Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в порушенні режиму припинення вогню, заявивши, що це призвело до пошкодження інфраструктури та цивільних об’єктів.

Путін, в свою чергу, продовжує наполягати на вимогах до України: відмовитись від намірів вступити до НАТО, передати Росії чотири окуповані регіони та скоротити чисельність своєї армії. У Києві ці вимоги розглядають як фактичний ультиматум до капітуляції.

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США росія війна

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