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На Харківщині пожежний автомобіль підірвався під час гасіння лісової пожежі

07:36, 21 квітня 2025
У Балаклійському лісництві підірвався пожежний автомобіль, двоє постраждалих.
На Харківщині пожежний автомобіль підірвався під час гасіння лісової пожежі
Фото: ДСНС
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У Харківській області під час гасіння масштабної пожежі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Інцидент стався в Балаклійському лісництві, коли транспортний засіб наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху постраждали двоє працівників лісового господарства, у яких зафіксована гостра реакція на стрес. Про це повідомили в ДСНС.

Пожежа охопила 290 гектарів хвойної підстилки та 20 гектарів очерету. Станом на 17:00 вогонь продовжує горіти на площі 30 гектарів.

На місці події працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних груп та працівники лісового господарства. Всі зусилля спрямовані на локалізацію пожежі та безпеку на території.

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ДСНС Харків пожежа

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