На Харьковщине пожарный автомобиль подорвался во время тушения лесного пожара

В Балаклейском лесничестве подорвался пожарный автомобиль, двое пострадавших.

Фото: ГСЧС

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В Харьковской области во время тушения масштабного пожара подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Инцидент произошел в Балаклейском лесничестве, когда транспортное средство наехало на взрывоопасный предмет. В результате взрыва пострадали двое работников лесного хозяйства, у которых зафиксирована острая реакция на стресс. Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар охватил 290 гектаров хвойной подстилки и 20 гектаров камыша. По состоянию на 17:00 огонь продолжает гореть на площади 30 гектаров.

На месте происшествия работают 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических групп и работники лесного хозяйства. Все усилия направлены на локализацию пожара и безопасность на территории.

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