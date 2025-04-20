Южная Корея проведет торговые переговоры в Вашингтоне по тарифам США

Южная Корея просит США отмены тарифов.

Фото: Bloomberg

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Делегация высокопоставленных чиновников из Южной Кореи посетит Вашингтон для участия в торговых переговорах, цель которых - убедить администрацию Дональда Трампа ослабить или отменить таможенные тарифы. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр промышленности Ан Док Гин отправится в Соединенные Штаты в среду. Это уже его третий визит в США с тех пор, как Трамп занял пост президента. В Вашингтоне он присоединится к министру финансов Чхве Сан Мока. Запланированы встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем Джеймисоном Гриром.

Как заявили в Министерстве промышленности Южной Кореи, консультации проходят по предложению американской стороны, а сейчас идет согласование графика и повестки дня.

Сеул готовит несколько вариантов предложений, которые должны помочь уменьшить торговый профицит с США. Среди возможных тем переговоров - судостроительное сотрудничество, участие в проекте трубопровода на Аляске, а также вопросы распределения расходов на оборону.

Южная Корея станет одной из первых стран, которые проведут переговоры после того, как администрация Трампа ввела тарифы для всех торговых партнеров США. На прошлой неделе переговоры начала Япония. Они пока не привели к отмене тарифов, однако, по словам японского переговорщика Рёсэя Аказавы, готовится второй раунд, запланированный на конец месяца.

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