Південна Корея проведе торговельні переговори у Вашингтоні щодо тарифів США

Південна Корея просить США скасування тарифів.

Фото: Bloomberg

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Делегація високопосадовців із Південної Кореї відвідає Вашингтон для участі в торговельних переговорах, мета яких — переконати адміністрацію Дональда Трампа послабити або скасувати митні тарифи. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр промисловості Ан Док Гин вирушить до Сполучених Штатів у середу. Це вже його третій візит до США відтоді, як Трамп обійняв посаду президента. У Вашингтоні він приєднається до міністра фінансів Чхве Сан Мока. Заплановані зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та торговельним представником Джеймісоном Гріром.

Як заявили в Міністерстві промисловості Південної Кореї, консультації відбуваються на пропозицію американської сторони, а нині триває узгодження графіка і порядку денного.

Сеул готує кілька варіантів пропозицій, які мають допомогти зменшити торговельний профіцит із США. Серед можливих тем перемовин — суднобудівна співпраця, участь у проєкті трубопроводу на Алясці, а також питання розподілу витрат на оборону.

Південна Корея стане однією з перших країн, які проведуть переговори після того, як адміністрація Трампа запровадила тарифи для всіх торговельних партнерів США. Минулого тижня перемовини розпочала Японія. Вони поки не призвели до скасування тарифів, однак, за словами японського переговорника Рьосея Аказави, готується другий раунд, запланований на кінець місяця.

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