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Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA у Франції

20:15, 20 квітня 2025
Еліна Світоліна перемогла на турнірі в Руані — це її 18-й титул у кар'єрі.
Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA у Франції
Фото: unn
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Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA 250 у французькому місті Руан, що проходив із призовим фондом 275 тисяч доларів. Про це повідомляє Укрінформ.

У фіналі, який відбувся у неділю, Світоліна (№18 світового рейтингу) обіграла сербку Ольгу Данилович (№39) з рахунком 6:4, 7:6 (10:8). Матч тривав 1 годину 58 хвилин. Це була перша зустріч тенісисток на професійному рівні.

Цей титул став першим для Еліни у 2024 році. Востаннє вона вигравала турнір WTA у травні 2023 року в Страсбурзі, також у Франції. Загалом у її кар'єрі тепер 18 титулів WTA.

Турнір у Руані підтвердив стабільну форму української спортсменки, яка продовжує повертати собі позиції серед лідерів світового тенісу.

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