Украинская теннисистка Свитолина выиграла турнир WTA во Франции

Элина Свитолина победила на турнире в Руане – это ее 18-й титул в карьере.

Фото: unn

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Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 250 во французском городе Руан, который проходил с призовым фондом 275 тысяч долларов. Об этом сообщает Укринформ.

В финале, который состоялся в воскресенье, Свитолина (№18 мирового рейтинга) обыграла сербку Ольгу Данилович (№39) со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Матч продолжался 1 час 58 минут. Это была первая встреча теннисисток на профессиональном уровне.

Этот титул стал первым для Элины в 2024 году. Последний раз она выигрывала турнир WTA в мае 2023 года в Страсбурге, также во Франции. Всего в ее карьере теперь 18 титулов WTA.

Турнир в Руане подтвердил стабильную форму украинской спортсменки, которая продолжает возвращать себе позиции среди лидеров мирового тенниса.

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