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Киевлянин отсудил у РФ более 1,5 млн грн за моральный ущерб от тревог и укрытий

19:57, 20 апреля 2025
Дарницкий суд обязал Россию выплатить украинцу 1,6 млн грн за моральный ущерб из-за войны.
Киевлянин отсудил у РФ более 1,5 млн грн за моральный ущерб от тревог и укрытий
Фото: gl.ki.court.gov.ua
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Дарницкий районный суд Киева удовлетворил иск местного жителя против Российской Федерации. Мужчина требовал компенсацию за моральный ущерб, который понес из-за воздушных тревог и необходимости прятаться в укрытиях во время войны. Об этом говорится в решении суда по делу № 753/18910/24.

Согласно материалам дела, истец оставался в Киеве с начала полномасштабного вторжения. Ему пришлось переживать не только за себя, но и за несовершеннолетнюю дочь. Сначала девочка выехала в Румынию, однако впоследствии вернулась домой.

В исковом заявлении указано, что моральные страдания были вызваны постоянным стрессом от воздушных тревог, длительным пребыванием в укрытиях, обстрелами критической инфраструктуры. Это заставляло семью менять привычный ритм жизни, искать безопасные места и прилагать дополнительные усилия для обеспечения собственной безопасности.

Суд признал, что истец действительно испытал значительные моральные страдания в результате действий Российской Федерации. В результате принято решение взыскать с РФ компенсацию в размере 1 миллиона 592 тысяч 129 гривен.

Это не первый случай, когда украинцы обращаются в суд с требованиями возместить ущерб, причиненный агрессией России. Хотя решения таких судов в пределах Украины, их материалы могут использоваться в международных инстанциях.

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