В Молдове мэр села напал на инспектора, который фиксировал сжигание шин в пасхальную ночь

В Молдове мэр сжигал шины и напал на инспектора.

Фото: Gagauzinfo

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Председатель Инспектората по защите окружающей среды Молдовы Ион Булмага заявил о нападении на экологического инспектора со стороны сельского головы. Инцидент, по его словам, произошел в селе Оргиевского района во время празднования Пасхи.

Как рассказал Булмага, в ночь на Пасху инспекторы заметили кучу автомобильных шин, сложенных возле здания мэрии. Они обратились к сельскому голове с просьбой их убрать. Впоследствии, когда инспекторы вернулись, то увидели, как шины уже сжигают. Среди присутствующих были и несовершеннолетние.

При попытке зафиксировать нарушение на видео один из инспекторов подвергся физическому давлению со стороны мэра. «Он пытался вырвать устройство, на которое мой коллега снимал сжигание, чтобы уничтожить доказательства», - отметил Булмага.

По его словам, этот чиновник не впервые нарушает природоохранное законодательство. В ближайшие дни Инспекторат планирует подать заявление об открытии уголовного дела.

Булмага также призвал депутатов Молдовы пересмотреть размеры штрафов за сжигание шин - сейчас они составляют до 10 тысяч леев (около 578 долларов), и, по его мнению, должны быть повышены до 50 тысяч леев (почти 2900 долларов).

В некоторых регионах Молдовы в ночь на Пасху до сих пор существует традиция жечь костры. В некоторых случаях для этого используют автомобильные покрышки, что, по поверьям, должно отпугивать злых духов.

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