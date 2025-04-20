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У Молдові мер села напав на інспектора, який фіксував спалювання шин у великодню ніч

19:39, 20 квітня 2025
У Молдові мер спалював шини і напав на інспектора.
У Молдові мер села напав на інспектора, який фіксував спалювання шин у великодню ніч
Фото: Gagauzinfo
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Голова Інспекторату із захисту довкілля Молдови Іон Булмага заявив про напад на екологічного інспектора з боку сільського голови. Інцидент, за його словами, стався у селі Оргіївського району під час святкування Великодня.

Як розповів Булмага, в ніч на Великдень інспектори помітили купу автомобільних шин, складених біля будівлі мерії. Вони звернулися до сільського голови з проханням їх прибрати. Згодом, коли інспектори повернулися, то побачили, як шини вже спалюють. Серед присутніх були й неповнолітні.

Під час спроби зафіксувати порушення на відео один із інспекторів зазнав фізичного тиску з боку мера. «Він намагався вирвати пристрій, на який мій колега знімав спалювання, щоб знищити докази», — зазначив Булмага.

За його словами, цей посадовець не вперше порушує природоохоронне законодавство. У найближчі дні Інспекторат планує подати заяву про відкриття кримінальної справи.

Булмага також закликав депутатів Молдови переглянути розміри штрафів за спалювання шин — нині вони становлять до 10 тисяч леїв (близько 578 доларів), і, на його думку, мають бути підвищені до 50 тисяч леїв (майже 2900 доларів).

У деяких регіонах Молдови в ніч на Великдень досі існує традиція палити багаття. У деяких випадках для цього використовують автомобільні покришки, що, за повір’ями, має відлякувати злих духів.

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поліція напад Молдова

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