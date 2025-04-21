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Космічне шоу – Венера, Сатурн і Місяць утворять «смайлик» на світанку

07:18, 21 квітня 2025
25 квітня Місяць, Венера і Сатурн утворять рідкісну небесну фігуру.
Космічне шоу – Венера, Сатурн і Місяць утворять «смайлик» на світанку
Фото: LiveScience
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У п’ятницю, 25 квітня, на ранковому небі відбудеться рідкісне астрономічне явище — потрійне з’єднання планет і Місяця, яке за формою нагадуватиме усміхнене обличчя. Про це повідомляє LiveScience з посиланням на NASA.

Перед сходом сонця, приблизно о 5:30 ранку, біля східного горизонту можна буде побачити, як Венера, Сатурн і серп Місяця розташуються близько один до одного, утворюючи трикутник. Ця конфігурація створить фігуру, схожу на усмішку або «смайлик».

Венера та Сатурн будуть добре помітними неозброєним оком. Для тих, хто хоче роздивитися деталі, можна скористатися біноклем або телескопом. Трохи нижче цього «небесного тріо» може з’явитися і Меркурій, але через низьке розташування його буде складно помітити без спеціального обладнання.

Побачити це явище можна буде з будь-якої точки світу, де буде чистий горизонт і ясне небо. Астрономи радять не проґавити момент — наступного разу подібне розташування світил трапиться нескоро.

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