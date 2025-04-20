На Криті затримали трьох підлітків за підозрою в підготовці вибухів біля церкви

У Греції спіймали підлітків із саморобними бомбами.

Фото: ERT

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У грецькому місті Іракліон на острові Крит правоохоронці затримали трьох підлітків, яких підозрюють у спробі влаштувати вибухи напередодні Великодня. Про це повідомляє грецьке видання ERT.

Затримані — двоє братів віком 16 і 17,5 років та їхній 18-річний товариш. За даними поліції, вони планували підірвати саморобні пляшки із запалювальною сумішшю та петарди біля однієї з церков.

Підлітків зупинили для перевірки, коли ті їхали в автомобілі — імовірно, прямували до місця, де хотіли здійснити вибух. У салоні машини правоохоронці виявили вісім пляшок, виготовлених із пластикової тари з-під води, наповнених бензином. До кожної були прикріплені великі петарди, зафіксовані скотчем. Також у хлопців знайшли 22 петарди різних типів.

Поліція інкримінує затриманим порушення законодавства про вибухові речовини, феєрверки та салюти.

Крім того, було заарештовано 44-річного батька двох неповнолітніх братів — його звинувачують у нехтуванні батьківськими обов’язками та наглядом за дітьми. Розслідування триває.

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