Путінське перемир’я – як голодувати і нишком їсти цукерки, – глава МЗС Чехії Ліпавський

МЗС Чехії: Росія бреше про перемир’я, обстріли в Україні не припинились.

Фото: RFE

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що заяви Росії про нібито «припинення вогню» в Україні не відповідають дійсності й не мають довіри. Про це він сказав в ефірі телеканалу CNN Prima NEWS.

За словами Ліпавського, Росія не дотрималася оголошеного перемир’я, про яке напередодні заявив Путін. Чеський дипломат порівняв цю ситуацію з фарсом.

«Це все одно, що оголосити голодування між сніданком і обідом і продовжувати таємно їсти цукерки», — образно зауважив міністр.

Він також звернув увагу на те, що обстріли на території України не припинилися, попри російську риторику.

«Ми бачимо, що обстріли тривають. Україна повідомляє, що відбулася низка обстрілів, тому оголошене таким чином перемир'я – це радше медійний трюк, ніж реальність», — додав Ліпавський.

Він нагадав, що Україна погодилася на запропоноване 30-денне припинення вогню, однак Росія так і не дала на це згоди, натомість висуваючи нові умови.

«Путін ніколи на це не погоджувався і почав висувати інші умови. Ми повинні дивитися на реальність, а не на слова», — наголосив міністр.

Ліпавський підкреслив, що справжні наміри Кремля не викликають сумнівів.

«Тому наразі єдиний шансп полягає в тому, щоб Україна змогла успішно захистити себе, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей військовим шляхом», — підсумував глава МЗС Чехії.

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