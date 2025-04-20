На Закарпатті поїзд протаранив Audi – авто знищене, люди дивом уціліли

На Закарпатті водій Audi об'їхав шлагбаум і потрапив під потяг.

Фото: Telegram / Віталій Глагола

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Біля села Дубриничі на Ужгородщині сталася аварія за участю потяга й автомобіля Audi A8. Попри серйозні пошкодження автівки, троє людей, які перебували всередині, відбулися незначними травмами. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Інцидент стався на нерегульованому залізничному переїзді. За попередніми даними, водій Audi проігнорував забороняючий сигнал світлофора і виїхав на колії, ймовірно, намагаючись об’їхати шлагбаум. У цей момент автівку протаранив поїзд.

Удар був потужним — автомобіль фактично знищено. Попри це, всі троє пасажирів вижили і були доставлені до Ужгородської лікарні. За словами медиків, вони отримали лише забої та подряпини, без серйозних ушкоджень.

На водія складено адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення ПДР, що призвело до ДТП. Поліція проводить подальшу перевірку обставин аварії.

Фото та відео: Telegram / Віталій Глагола

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