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На Закарпатье поезд протаранил Audi – авто уничтожено, люди чудом уцелели

18:45, 20 апреля 2025
На Закарпатье водитель Audi объехал шлагбаум и попал под поезд.
На Закарпатье поезд протаранил Audi – авто уничтожено, люди чудом уцелели
Фото: Telegram / Виталий Глагола
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Возле села Дубрыничи в Ужгородском районе произошла авария с участием поезда и автомобиля Audi A8. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, три человека, которые находились внутри, отделались незначительными травмами. Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

Инцидент произошел на нерегулируемом железнодорожном переезде. По предварительным данным, водитель Audi проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути, вероятно, пытаясь объехать шлагбаум. В этот момент машину протаранил поезд.

Удар был мощным - автомобиль фактически уничтожен. Несмотря на это, все трое пассажиров выжили и были доставлены в Ужгородскую больницу. По словам медиков, они получили только ушибы и царапины, без серьезных повреждений.

На водителя составлен административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение ПДД, что привело к ДТП. Полиция проводит дальнейшую проверку обстоятельств аварии.

Фото и видео: Telegram / Виталий Глагола

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ДТП Закарпатье

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