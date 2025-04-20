Практика судов
  1. В Украине

Возле Гостомеля уже вторые сутки тушат пожар на торфянике

18:27, 20 апреля 2025
Спасатели борются с торфяным пожаром возле Гостомеля на площади 3 гектара.
Возле Гостомеля уже вторые сутки тушат пожар на торфянике
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вторые сутки спасатели ликвидируют торфяной пожар вблизи поселка Гостомель Бучанского района Киевской области. Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Пожар был обнаружен во время мониторинга ситуации в Бучанском районе. Возгорание торфа произошло на площади 3 гектара в районе дачного кооператива. На месте работают дежурные караулы 53-го Государственного пожарно-спасательного поста поселка Гостомель и 35-й Государственной пожарно-спасательной части г. Буча. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС пожар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дезертирам предложат добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект

Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали, могут продлить до 30 августа 2025 года.

Для работодателей предлагают ввести квоту на трудоустройство участников боевых действий – депутаты внесли законопроект

В случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства УБД с него предлагается взимать штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двукратном размере минимальной зарплаты.

Верховный Суд высказался о распорядителе информации в отношении привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности

Верховный Суд указал, что ВКДКА обладает запрашиваемой истицей информацией, поскольку создает ее в процессе выполнения своих обязанностей, а поэтому ВКДКА является распорядителем информации в понимании закона о доступе к публичной информации.

Дополнительное вознаграждение является одноразовым дополнительным видом денежного обеспечения, а не ежемесячным – Верховный Суд указал на ошибочность выводов судов

Верховный Суд отменил решения судов, которые признали противоправными действия управления Нацполиции по невключению дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабмина о выплатах военнослужащим и полицейским, в состав денежного обеспечения полицейского при исчислении единовременной помощи.

Допуск к работе без трудового договора не может быть легализован договором о сотрудничестве – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что наличие договора о сотрудничестве между физическими лицами-предпринимателями не исключает обязанности оформления трудовых отношений в случае выполнения одной стороной трудовых функций в интересах другой.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді