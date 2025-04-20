Возле Гостомеля уже вторые сутки тушат пожар на торфянике

Спасатели борются с торфяным пожаром возле Гостомеля на площади 3 гектара.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области

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Вторые сутки спасатели ликвидируют торфяной пожар вблизи поселка Гостомель Бучанского района Киевской области. Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Пожар был обнаружен во время мониторинга ситуации в Бучанском районе. Возгорание торфа произошло на площади 3 гектара в районе дачного кооператива. На месте работают дежурные караулы 53-го Государственного пожарно-спасательного поста поселка Гостомель и 35-й Государственной пожарно-спасательной части г. Буча. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

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