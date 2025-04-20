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Біля Гостомеля вже другу добу гасять пожежу на торфовищі

18:27, 20 квітня 2025
Рятувальники борються з торф'яною пожежею біля Гостомеля на площі 3 гектари.
Біля Гостомеля вже другу добу гасять пожежу на торфовищі
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області
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Другу добу рятувальники ліквідують торф'яну пожежу поблизу селища Гостомель Бучанського району Київської області. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Пожежу було виявлено під час моніторингу ситуації в Бучанському районі. Загорання торфу сталося на площі 3 гектари в районі дачного кооперативу. На місці працюють чергові караули 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель та 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. Роботи з ліквідації пожежі тривають.

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ДСНС пожежа

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