Пентагон оголосив про ротацію 6 тисяч американських військових у Східній Європі

США здійснюють планову ротацію військ у країнах Східної Європи в рамках операції Atlantic Resolve.

Фото: DW

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Пентагон повідомив про планову ротацію 6 000 американських військових у країнах Східної Європи, зокрема в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та країнах Балтії. Згідно з заявою Пентагона, третя бронетанкова бригада першої піхотної дивізії замінить першу бронетанкову бригаду третьої піхотної дивізії. Остання нещодавно втратила кількох бійців під час навчань у Литві. Про це повідомляє DW.

Також перша бронетанкова бригада першої піхотної дивізії змінить у Європі третю бронетанкову бригаду першої бронетанкової дивізії. Це частина запланованої ротації в рамках операції Atlantic Resolve, яка проводиться США та НАТО з 2014 року.

Зазвичай чисельність однієї армійської бригади США складає від 3 до 5 тисяч осіб. Військовослужбовці служитимуть дев'ять місяців у регіоні.

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