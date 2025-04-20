Чоловік шість разів тікав за кордон, а після мобілізації здавав позиції ЗСУ ворогу – що вирішив суд

Харківський суд визнав винним чоловіка за передачу секретної інформації росіянам.

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Харківський районний суд визнав винним чоловіка, який після мобілізації передавав російським військовим інформацію про позиції свого підрозділу. Йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку Харківського районного суду Харківської області у справі № 643/2033/25, чоловік намагався шість разів незаконно виїхати з України через кордон із Молдовою в період з січня по квітень 2024 року. Однак кожного разу його затримували прикордонники, і він був притягнутий до адміністративної відповідальності.

Після останньої спроби втечі чоловіка мобілізували до Збройних сил України. В суді він розповів, що в інтернеті познайомився з російським військовим, який обіцяв допомогти йому виїхати за кордон, якщо він виконуватиме певні завдання. Чоловік передавав росіянам дані про місця дислокації свого підрозділу, техніку та особисті дані військовослужбовців.

У серпні 2024 року він надіслав дев'ять голосових повідомлень ворогу, інформуючи про розташування військових частин, амуніції та техніки, а також порушення в лавах ЗСУ. Останнє повідомлення він надіслав під час перебування на лікуванні в Харкові.

Визнання провини підсудного стало ключовим моментом у судовому розгляді, і суд призначив йому 15 років ув'язнення.

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