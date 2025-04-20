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Мужчина шесть раз убегал за границу, а после мобилизации сдавал позиции ВСУ врагу – что решил суд

17:51, 20 апреля 2025
Харьковский суд признал виновным мужчину за передачу секретной информации россиянам.
Мужчина шесть раз убегал за границу, а после мобилизации сдавал позиции ВСУ врагу – что решил суд
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Харьковский районный суд признал виновным мужчину, который после мобилизации передавал российским военным информацию о позициях своего подразделения. Ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как говорится в приговоре Харьковского районного суда Харьковской области по делу № 643/2033/25, мужчина пытался шесть раз незаконно выехать из Украины через границу с Молдовой в период с января по апрель 2024 года. Однако каждый раз его задерживали пограничники, и он был привлечен к административной ответственности.

После последней попытки побега мужчину мобилизовали в Вооруженные силы Украины. В суде он рассказал, что в интернете познакомился с российским военным, который обещал помочь ему выехать за границу, если он будет выполнять определенные задачи. Мужчина передавал россиянам данные о местах дислокации своего подразделения, технику и личные данные военнослужащих.

В августе 2024 года он отправил девять голосовых сообщений врагу, информируя о расположении воинских частей, амуниции и техники, а также нарушениях в рядах ВСУ. Последнее сообщение он отправил во время пребывания на лечении в Харькове.

Признание вины подсудимого стало ключевым моментом в судебном разбирательстве, и суд назначил ему 15 лет заключения.

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