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Россия применяет тяжелое вооружение, возросло количество атак – Зеленский заявил о сложной ситуации на фронте

17:15, 20 апреля 2025
Зеленский заявил об увеличении российских атак и невыполнении обещаний Путина о прекращении огня.
Россия применяет тяжелое вооружение, возросло количество атак – Зеленский заявил о сложной ситуации на фронте
Фото: Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив увеличение российских атак и применение тяжелого вооружения.

«К сожалению, сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. С начала суток и до 16 часов в целом произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 - именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более чем четыре сотни применений FPV россиянами», - отметил Зеленский, добавляя, что наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении.

Зеленский также отметил, что заявления Путина о «прекращении огня» на некоторых направлениях, в частности в Курской области, оказались пустыми. По словам президента, на Торецком направлении украинские военные попали в российскую засаду, в результате чего есть погибшие. Зеленский пообещал, что российские военные, ответственные за это нападение, будут уничтожены.

Президент подчеркнул, что Украина готова к миру и к прекращению огня на минимум 30 дней, но ответа от России по этой инициативе до сих пор нет. Он отметил необходимость давления на Москву для достижения настоящего прекращения огня.

Напомним, по состоянию на утро Пасхи, 20 апреля, Россия пытается создать общее впечатление прекращения огня на фронте, но не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.

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