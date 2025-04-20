Спасатели Румынии ищут украинца, который подал сигнал бедствия в Карпатах

Спасатели ищут украинца, который заблудился в горах Поп Иван Мармарошский.

Фото: Romania Insider

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В Румынии спасатели ищут 40-летнего гражданина Украины, который обратился за помощью, находясь в горах Мармарошского массива. Об этом сообщила спасательная служба SPJ Salvamont Maramureș в воскресенье, 20 апреля.

По словам спасателей, мужчина несколько дней находился в районе перевала Поп Иван Мармарошский, с румынской стороны гор. Украинец позвонил на экстренный номер 112, сообщив, что заблудился, не может сориентироваться на местности и не имеет с собой еды и воды.

Ему посоветовали оставаться на месте, пока не прибудет помощь. После этого первая группа быстрого реагирования отправилась на поиски.

В SPJ Salvamont Maramureș отметили, что это не первый случай, когда граждане Украины теряются в высокогорье Румынии.

Фото: Salvamont Maramures

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