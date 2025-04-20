Рятувальники Румунії шукають українця, який подав сигнал лиха в Карпатах

Рятувальники шукають українця, який заблукав у горах Піп Іван Мармароський.

Фото: Romania Insider

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У Румунії рятувальники шукають 40-річного громадянина України, який звернувся по допомогу, перебуваючи в горах Мармароського масиву. Про це повідомила рятувальна служба SPJ Salvamont Maramureș у неділю, 20 квітня.

За словами рятувальників, чоловік кілька днів знаходився в районі перевалу Піп Іван Мармароський, з румунського боку гір. Українець зателефонував на екстрений номер 112, повідомивши, що заблукав, не може зорієнтуватися на місцевості та не має із собою їжі й води.

Йому порадили залишатися на місці, поки не прибуде допомога. Після цього перша група швидкого реагування вирушила на пошуки.

У SPJ Salvamont Maramureș зазначили, що це не перший випадок, коли громадяни України губляться у високогір’ї Румунії.

Фото: Salvamont Maramures

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