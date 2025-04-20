На Хрещатику частково обмежать рух транспорту на тиждень

На Хрещатику до 26 квітня лагодитимуть покриття.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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У центрі Києва частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи на проїжджій частині вулиці Хрещатик. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Обмеження діятимуть із 21 по 26 квітня на ділянці від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. У цей період дорожники з «Київавтодору» виконуватимуть поточний ремонт покриття.

Рух транспорту обмежуватимуть у такі дні та години:

21, 22, 23 та 25 квітня — з 22:00 до 6:00;

22, 23, 24 та 26 квітня — з 8:00 до 17:00.

Водіїв закликають завчасно планувати маршрути, враховуючи можливі ускладнення руху.

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