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На Крещатике частично ограничат движение транспорта на неделю

16:57, 20 апреля 2025
На Крещатике до 26 апреля будут чинить покрытие.
На Крещатике частично ограничат движение транспорта на неделю
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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В центре Киева частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на проезжей части улицы Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничения будут действовать с 21 по 26 апреля на участке от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко. В этот период дорожники из «Киевавтодора» будут выполнять текущий ремонт покрытия.

Движение транспорта будут ограничивать в такие дни и часы:

  • 21, 22, 23 и 25 апреля - с 22:00 до 6:00;
  • 22, 23, 24 и 26 апреля - с 8:00 до 17:00.

Водителей призывают заблаговременно планировать маршруты, учитывая возможные осложнения движения.

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Киев КГГА дороги

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