На Крещатике частично ограничат движение транспорта на неделю

В центре Киева частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на проезжей части улицы Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Ограничения будут действовать с 21 по 26 апреля на участке от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко. В этот период дорожники из «Киевавтодора» будут выполнять текущий ремонт покрытия.
Движение транспорта будут ограничивать в такие дни и часы:
Водителей призывают заблаговременно планировать маршруты, учитывая возможные осложнения движения.
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