Туристов не пустили в Колизей из-за вице-президента США, который так и не пришел

Возле Колизея протестуют туристы.

Фото: La Repubblica

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В Риме 19 апреля туристов досрочно не пустили в Колизей из-за подготовки к визиту вице-президента США Джей Ди Венса. Однако сам политик на место так и не появился. Об этом сообщает La Repubblica.

Около 17:00 доступ к исторической достопримечательности был ограничен - по приказу начальника полиции Рима Колизей закрыли раньше обычного времени. С 17:00 до 18:15 всем посетителям, которые имели билеты, отказали во входе, пообещав возврат средств.

Впрочем, уже в 17:40 ситуация обострилась. Перед закрытыми воротами собралась толпа недовольных туристов из разных стран - Японии, США, Испании, Великобритании, Италии, Китая, Франции и Германии. Люди скандировали: «Позор», «Это скандал», «Вэнс, уходи», «Мы хотим зайти». Несмотря на протесты, после дополнительных объяснений охраны, туристам так и не разрешили зайти.

Однако Джей Ди Вэнс в Колизей не прибыл - у него появились другие обязательства. Зато исторический памятник посетила его жена Уша Вэнс вместе с тремя детьми.

Во время визита в Италию Вэнс провел встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и с кардиналом Пьетро Паролином в Ватикане.

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