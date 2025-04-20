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В Евросоюзе одобрили препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

23:59, 20 апреля 2025
Это первый утвержденный в ЕС препарат, действующий по одной из ключевых причин патологии мозга.
В Евросоюзе одобрили препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера
Фото: unsplash
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В Европейском союзе одобрили инновационный препарат для лечения ранней формы болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Reuters.

Европейская комиссия официально утвердила применение препарата Leqembi, разработанного для терапии пациентов с легкими когнитивными нарушениями на начальных стадиях болезни Альцгеймера.

Leqembi стал первым лекарственным средством в ЕС, которое воздействует непосредственно на один из ключевых механизмов развития этого нейродегенеративного заболевания. Регуляторное рассмотрение препарата длилось с января 2023 года. Его разработали фармацевтические компании Eisai (Япония) и Biogen (США).

Препарат предназначен для пациентов, у которых в мозге обнаружено накопление амилоид-бета белка — одного из характерных биомаркеров болезни. Его можно применять у людей, имеющих одну или ни одной копии гена ApoE4. В США препарат также разрешен для пациентов с двумя копиями этого гена, но при условии регулярного проведения МРТ из-за риска отека мозга.

Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое приводит к ухудшению памяти, мышления и поведенческих функций. Это наиболее распространенная форма деменции, чаще всего поражающая людей старше 65 лет. Одним из характерных признаков болезни является накопление в мозге амилоидных бета-бляшек и тау-белка, что нарушает связь между нейронами. На ранних стадиях могут наблюдаться легкие когнитивные нарушения, которые со временем прогрессируют до полной утраты самостоятельности. На сегодняшний день лекарства, полностью излечивающего болезнь, не существует, однако новые препараты направлены на замедление ее развития.

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ЕС Евросоюз

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