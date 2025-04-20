У Євросоюзі схвалили препарат, що уповільнює розвиток хвороби Альцгеймера

Це перший затверджений в ЄС препарат, що діє на одну з ключових причин патології мозку.

Фото: unsplash

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У Євросоюзі дозволили інноваційний препарат для лікування ранньої форми хвороби Альцгеймера. Про це повідомляє Reuters.

Так, Європейська комісія офіційно затвердила використання препарату Leqembi, призначеного для терапії пацієнтів із легкими когнітивними порушеннями на початкових етапах розвитку хвороби Альцгеймера.

Leqembi став першим лікарським засобом у ЄС, що безпосередньо впливає на один із ключових механізмів розвитку цього нейродегенеративного захворювання. Процедура його регуляторного розгляду тривала з січня 2023 року. Препарат розробили фармацевтичні компанії Eisai (Японія) та Biogen (США).

Препарат призначений для пацієнтів, у яких виявлено накопичення амілоїд бета-білка в мозку — одного з характерних біомаркерів хвороби. Його можна застосовувати людям, які мають одну або жодної копії гена ApoE4. У США ж препарат дозволений і для пацієнтів із двома копіями цього гена, однак за умови регулярного проведення МРТ через ризик набряку мозку.

Хвороба Альцгеймера — це прогресивне нейродегенеративне захворювання, що призводить до погіршення пам’яті, мислення й поведінкових функцій. Вона є найпоширенішою формою деменції, яка найчастіше вражає людей віком від 65 років. Однією з характерних ознак хвороби є накопичення в мозку амілоїдних бета-бляшок та білка тау, що порушують зв’язки між нейронами. На ранніх етапах захворювання можуть спостерігатися легкі когнітивні порушення, які з часом прогресують до повної втрати самостійності. На сьогодні ліків, що повністю виліковують хворобу, не існує, однак нові препарати спрямовані на уповільнення її розвитку.

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