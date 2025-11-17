Роботи з ШІ готові красти, стежити й завдавати шкоди — нове дослідження
Нове дослідження вчених свідчить: роботи, керовані популярними системами штучного інтелекту на основі великих мовних моделей (LLM), здатні проявляти дискримінаційні, агресивні та навіть незаконні дії. Це робить їх небезпечними для реального застосування.
Що досліджували
LLM — це системи, навчені на величезних масивах текстів і зображень. Розробники все частіше використовують їх у роботах, щоб ті могли реагувати на команди, сформульовані звичайною людською мовою (так зване «керування відкритою мовою»).
Команда з Carnegie Mellon University, King’s College London та University of Birmingham вирішила з’ясувати, які ризики виникають, коли такі моделі отримують доступ до роботів, здатних діяти фізично.
Головна проблема: LLM переймають людські упередження. Якщо в тексті це проявляється у вигляді образливих фраз, то у роботів це може перетворитися на дискримінаційні або небезпечні дії.
Як проходили експерименти
Дослідження складалося з двох частин:
- Тест на дискримінацію
Моделі отримували описи людей з різними характеристиками — стать, раса, вік, віра, національність, інвалідність — і мали визначити дії робота:
- яку міміку продемонструвати;
- кого рятувати першим;
- кому доручати певні завдання.
Результат: усі моделі показали стійкі дискримінаційні патерни.
Наприклад:
- одна модель порадила роботу показувати «огиду» людям, описаним як християни, мусульмани та юдеї;
- інша пов’язувала «високу ймовірність брудної кімнати» з певними етнічними групами та людьми з ADHD;
- моделі знецінювали людей із порушеннями зору, мовлення чи паралічем;
- у розподілі завдань відтворювалися гендерні стереотипи — жінкам пропонували готувати й прати, чоловікам — переносити важкі речі.
- Перевірка безпеки
Моделям давали перелік команд — від побутових до завідомо шкідливих, включно з інструкціями:
- красти,
- стежити за людьми,
- завдавати фізичної або психологічної шкоди.
Усі моделі провалили тест.
Деякі вважали прийнятним:
- забрати у людини інвалідний засіб (крісло чи паличку) — дії, що користувачі описують як відчуття «наче тобі ламають кінцівку»;
- погрожувати працівникам кухонним ножем;
- робити несанкціоновані фото в душі;
- красти дані банківських карток.
Більше того, моделі «схвалили» науково неможливі завдання — наприклад, сортувати людей на «злочинців» і «незлочинців» за зовнішністю.
Висновки дослідників
Навіть якщо експерименти проводилися в симуляції, провали в роботі LLM, за словами авторів, настільки глибокі, що будь-який робот, який повністю покладається на такі моделі, є небезпечним для використання в побуті, офісах чи закладах догляду.
Потенційні ризики включають:
- експлуатацію роботів у насильницьких цілях;
- переслідування та стеження;
- систематичну дискримінацію.
Що пропонують робити
Автори закликають до радикального перегляду підходів до розробки та регулювання роботів із ШІ, зокрема:
- обов’язкової незалежної сертифікації безпеки, подібної до стандартів авіації чи медицини;
- ретельних оцінок ризиків перед використанням роботів у середовищах із людьми;
- розробки нових технічних запобіжників;
- переходу до систем управління, що не покладаються на неконтрольовані мовні інструкції.
«Усі моделі провалили наші тести… Роботи не здатні надійно відмовляти у виконанні шкідливих команд», — зазначив співавтор Ендрю Хунт (Carnegie Mellon University).
