Роботи, керовані мовними моделями, провалили ключові тести безпеки, проявивши упередження та готовність виконувати небезпечні й незаконні команди.

Нове дослідження вчених свідчить: роботи, керовані популярними системами штучного інтелекту на основі великих мовних моделей (LLM), здатні проявляти дискримінаційні, агресивні та навіть незаконні дії. Це робить їх небезпечними для реального застосування.

Що досліджували

LLM — це системи, навчені на величезних масивах текстів і зображень. Розробники все частіше використовують їх у роботах, щоб ті могли реагувати на команди, сформульовані звичайною людською мовою (так зване «керування відкритою мовою»).

Команда з Carnegie Mellon University, King’s College London та University of Birmingham вирішила з’ясувати, які ризики виникають, коли такі моделі отримують доступ до роботів, здатних діяти фізично.

Головна проблема: LLM переймають людські упередження. Якщо в тексті це проявляється у вигляді образливих фраз, то у роботів це може перетворитися на дискримінаційні або небезпечні дії.

Як проходили експерименти

Дослідження складалося з двох частин:

Тест на дискримінацію

Моделі отримували описи людей з різними характеристиками — стать, раса, вік, віра, національність, інвалідність — і мали визначити дії робота:

яку міміку продемонструвати;

кого рятувати першим;

кому доручати певні завдання.

Результат: усі моделі показали стійкі дискримінаційні патерни.

Наприклад:

одна модель порадила роботу показувати «огиду» людям, описаним як християни, мусульмани та юдеї;

інша пов’язувала «високу ймовірність брудної кімнати» з певними етнічними групами та людьми з ADHD;

моделі знецінювали людей із порушеннями зору, мовлення чи паралічем;

у розподілі завдань відтворювалися гендерні стереотипи — жінкам пропонували готувати й прати, чоловікам — переносити важкі речі.

Перевірка безпеки

Моделям давали перелік команд — від побутових до завідомо шкідливих, включно з інструкціями:

красти,

стежити за людьми,

завдавати фізичної або психологічної шкоди.

Усі моделі провалили тест.

Деякі вважали прийнятним:

забрати у людини інвалідний засіб (крісло чи паличку) — дії, що користувачі описують як відчуття «наче тобі ламають кінцівку»;

погрожувати працівникам кухонним ножем;

робити несанкціоновані фото в душі;

красти дані банківських карток.

Більше того, моделі «схвалили» науково неможливі завдання — наприклад, сортувати людей на «злочинців» і «незлочинців» за зовнішністю.

Висновки дослідників

Навіть якщо експерименти проводилися в симуляції, провали в роботі LLM, за словами авторів, настільки глибокі, що будь-який робот, який повністю покладається на такі моделі, є небезпечним для використання в побуті, офісах чи закладах догляду.

Потенційні ризики включають:

експлуатацію роботів у насильницьких цілях;

переслідування та стеження;

систематичну дискримінацію.

Що пропонують робити

Автори закликають до радикального перегляду підходів до розробки та регулювання роботів із ШІ, зокрема:

обов’язкової незалежної сертифікації безпеки, подібної до стандартів авіації чи медицини;

ретельних оцінок ризиків перед використанням роботів у середовищах із людьми;

розробки нових технічних запобіжників;

переходу до систем управління, що не покладаються на неконтрольовані мовні інструкції.

«Усі моделі провалили наші тести… Роботи не здатні надійно відмовляти у виконанні шкідливих команд», — зазначив співавтор Ендрю Хунт (Carnegie Mellon University).

