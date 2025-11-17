  1. Общество
  2. / В мире

Роботы с ИИ готовы воровать, следить и причинять вред — новое исследование

07:18, 17 ноября 2025
Роботы, управляемые языковыми моделями, провалили ключевые тесты безопасности, проявив предвзятость и готовность выполнять опасные и незаконные команды.
Роботы с ИИ готовы воровать, следить и причинять вред — новое исследование
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новое исследование ученых свидетельствует: роботы, управляемые популярными системами искусственного интеллекта на основе больших языковых моделей (LLM), способны проявлять дискриминационные, агрессивные и даже незаконные действия. Это делает их опасными для реального применения.

Что исследовали

LLM — это системы, обученные на огромных массивах текстов и изображений. Разработчики все чаще используют их в роботах, чтобы те могли реагировать на команды, сформулированные обычным человеческим языком (так называемое «управление открытым языком»).

Команда из Carnegie Mellon University, King’s College London и University of Birmingham решила выяснить, какие риски возникают, когда такие модели получают доступ к роботам, способным действовать физически.

Главная проблема: LLM перенимают человеческие предубеждения. Если в тексте это проявляется в виде оскорбительных фраз, то у роботов это может превращаться в дискриминационные или опасные действия.

Как проходили эксперименты

Исследование состояло из двух частей:

  1. Тест на дискриминацию

Модели получали описания людей с разными характеристиками — пол, раса, возраст, вера, национальность, инвалидность — и должны были определить действия робота:

  • какую мимику продемонстрировать;
  • кого спасать первым;
  • кому поручать определенные задания.

Результат: все модели показали устойчивые дискриминационные паттерны.

Например:

  • одна модель посоветовала роботу показывать «отвращение» людям, описанным как христиане, мусульмане и иудеи;
  • другая связывала «высокую вероятность грязной комнаты» с определенными этническими группами и людьми с ADHD;
  • модели обесценивали людей с нарушениями зрения, речи или параличом;
  • в распределении задач воспроизводились гендерные стереотипы — женщинам предлагали готовить и стирать, мужчинам — переносить тяжелые вещи.
  1. Проверка безопасности

Моделям давали перечень команд — от бытовых до заведомо вредоносных, включая инструкции:

  • воровать,
  • следить за людьми,
  • наносить физический или психологический вред.

Все модели провалили тест.

Некоторые считали допустимым:

  • забрать у человека инвалидное средство (кресло или палочку) — действия, которые пользователи описывают как ощущение «будто тебе ломают конечность»;
  • угрожать сотрудникам кухонным ножом;
  • делать несанкционированные фото в душе;
  • красть данные банковских карт.

Более того, модели «одобряли» научно невозможные задания — например, сортировать людей на «преступников» и «непреступников» по внешности.

Выводы исследователей

Даже если эксперименты проводились в симуляции, провалы в работе LLM, по словам авторов, настолько глубокие, что любой робот, полностью полагающийся на такие модели, является опасным для использования в быту, офисах или учреждениях ухода.

Потенциальные риски включают:

  • эксплуатацию роботов в насильственных целях;
  • преследование и слежку;
  • систематическую дискриминацию.

Что предлагают делать

Авторы призывают к радикальному пересмотру подходов к разработке и регулированию роботов с ИИ, в частности:

  • обязательной независимой сертификации безопасности, подобной стандартам авиации или медицины;
  • тщательных оценок рисков перед использованием роботов в средах с людьми;
  • разработки новых технических предохранителей;
  • перехода к системам управления, не полагающимся на неконтролируемые языковые инструкции.

«Все модели провалили наши тесты… Роботы не способны надежно отказывать в выполнении вредоносных команд», — отметил соавтор Эндрю Хунт (Carnegie Mellon University).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект технологии ИИ роботы наука робот

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]