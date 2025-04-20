Может ли работодатель снизить зарплату за время простоя — ответ Гоструда

Восточное межрегиональное управление Госинспекции труда разъяснило, можно ли уменьшить размер оплаты труда за время установленного простоя в условиях военного положения.

Действующим законодательством предусмотрена обязательная для всех работодателей минимальная гарантия оплаты времени простоя не по вине работника — не ниже двух третей тарифной ставки установленного разряда (оклада) сотрудника (статья 113 КЗоТ Украины).

Уменьшить размер оплаты труда за период простоя работодатель может при условии издания соответствующего приказа и уведомления всех работников, которых касаются эти изменения.