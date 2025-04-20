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Вирусный Barbie-тренд в ИИ может угрожать конфиденциальности

20:33, 20 апреля 2025
Эксперты предупреждают Популярный AI-тренд с Barbie Box может угрожать безопасности персональных данных.
Вирусный Barbie-тренд в ИИ может угрожать конфиденциальности
Фото: Mirror
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Увлечение создания изображений в стиле «AI Barbie Box» стремительно набирает популярность в соцсетях, однако оно может нести риски для конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает британское издание Mirror.

В сети распространяются сгенерированные искусственным интеллектом картинки, где пользователи изображены как персонализированные фигурки в стилизованных коробках «Барби» с подписями и характерными чертами. Тренд продолжает волну популярности фильма «Барби» 2023 года, когда фанаты фотографировались в реальных коробках кукол.

Однако эксперты предупреждают: использование таких изображений в приложениях с искусственным интеллектом может иметь нежелательные последствия. Как отмечает компания AIPRM, изображения, загруженные в системы вроде ChatGPT, могут оставаться в базах данных для дальнейшего обучения моделей, даже без согласия пользователя.

«Изображения, размещенные на платформах ИИ, могут быть украдены, слиты или использованы для создания дипфейков, мошенничества с кражей личных данных или имитации в фейковом контенте», - предостерег основатель AIPRM Кристоф С. Семпер.

Он советует пользователям, которые хотят избежать нежелательного использования изображений, проверить настройки конфиденциальности в ChatGPT и по возможности отказаться от сбора данных для тренировки моделей.

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технологии ИИ

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