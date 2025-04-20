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Вірусний Barbie-тренд у ШІ може загрожувати конфіденційності

20:33, 20 квітня 2025
Експерти попереджають Популярний AI-тренд із Barbie Box може загрожувати безпеці персональних даних.
Вірусний Barbie-тренд у ШІ може загрожувати конфіденційності
Фото: Mirror
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Захоплення створення зображень у стилі «AI Barbie Box» стрімко набирає популярності в соцмережах, однак воно може нести ризики для конфіденційності користувачів. Про це повідомляє британське видання Mirror.

У мережі ширяться згенеровані штучним інтелектом картинки, де користувачі зображені як персоналізовані фігурки в стилізованих коробках «Барбі» з підписами та характерними рисами. Тренд продовжує хвилю популярності фільму «Барбі» 2023 року, коли фанати фотографувалися в реальних коробках ляльок.

Однак експерти попереджають: використання таких зображень у додатках зі штучним інтелектом може мати небажані наслідки. Як зазначає компанія AIPRM, зображення, завантажені у системи на кшталт ChatGPT, можуть залишатися в базах даних для подальшого навчання моделей, навіть без згоди користувача.

«Зображення, розміщені на платформах ШІ, можуть бути вкрадені, злиті або використані для створення діпфейків, шахрайства з крадіжкою особистих даних або імітації у фейковому контенті», — застеріг засновник AIPRM Крістоф С. Семпер.

Він радить користувачам, які хочуть уникнути небажаного використання зображень, перевірити налаштування конфіденційності в ChatGPT та за можливості відмовитися від збору даних для тренування моделей.

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технології ШІ

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