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Жовта квітка, з якої все почалося: вчені віднайшли прародичку сучасних троянд

23:00, 20 квітня 2025
Усі троянди ведуть до жовтої — вчені з’ясували, звідки походять декоративні квіти.
Жовта квітка, з якої все почалося: вчені віднайшли прародичку сучасних троянд
Фото: unsplash
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Китайські вчені проаналізували геноми різноманітних сучасних троянд і дійшли висновку: усі вони мають одного предка — жовту однопелюсткову квітку. Відповідні результати опублікували у журналі Nature Plants, передає Phys.org.

Сьогодні троянди — один із найпопулярніших видів декоративних рослин у світі. Вони займають близько 30% глобального ринку зрізаних квітів. За століття ці квіти неодноразово змінювались під впливом людських уподобань і стали естетичним символом у багатьох культурах.

У світі налічується понад 150 видів троянд і більше 35 тисяч виведених сортів, які відрізняються ароматами, кольорами, формою та частотою цвітіння.

Однак сьогодні селекціонери дедалі частіше звертають увагу не лише на красу, а й на витривалість — здатність протистояти захворюванням, посухам та іншим стресам.

З метою покращення селекції вчені з Пекінського лісового університету дослідили 205 зразків, що охоплюють понад 80 видів троянд. Ці зразки включають 84% видів троянд, зафіксованих у флорі Китаю.

Дослідження 707 однокопійних генів дозволило реконструювати еволюцію троянд. З’ясувалося, що найдавніша форма квітки мала один ряд пелюсток, жовте забарвлення та листя, поділене на сім частин. Унаслідок одомашнення рослини отримали нові відтінки, складнішу структуру квітів і здатність формувати суцвіття.

Крім того, науковці спростували поширену гіпотезу про походження роду Rosa із Центральної Азії. Замість цього дослідження вказує на два основні регіони генетичного різноманіття: північний захід Китаю (де зростають дикі жовті троянди з дрібним листям) та південний захід країни (з ароматними білими сортами).

Результати дослідження, переконані автори, відкривають нові можливості для виведення стійких і декоративно привабливих сортів троянд шляхом залучення генетики їхніх диких «пращурів».

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