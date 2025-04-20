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Весняний зорепад Лірид накриє нічне небо: пік припаде на 22 квітня

22:29, 20 квітня 2025
У піковий період спостережень можна побачити до 18 метеорів на годину.
Весняний зорепад Лірид накриє нічне небо: пік припаде на 22 квітня
Фото: unsplash
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З 14 до 30 квітня на небі триває весняний метеорний потік Лірид. Його максимум цьогоріч припадає на 22 квітня о 16:00 за київським часом. Про це повідомляє Американське метеорне товариство.

За інформацією Time and Date, у піковий період спостережень можна побачити до 18 метеорів на годину. Радіант, тобто уявна точка, з якої, здається, вилітають метеори, розташована в сузір’ї Ліри, що після заходу Сонця піднімається над горизонтом разом із яскравою зорею Вегою.

Проте умови для спостережень у ніч на 22 квітня будуть неідеальні: Місяць, який саме буде у фазі спадання і освітлюватиме 38% диска, може заважати побачити слабкіші метеори.

За даними астрономів, він зійде близько 3:52 ночі.

Щоб мати змогу побачити якомога більше «падаючих зірок», радять:

  • обирати місце подалі від штучного освітлення;
  • розміститися спиною до Місяця, щоб зменшити засвічення;
  • дати очам час адаптуватися до темряви (приблизно 15–20 хвилин);
  • дивитися на небо неозброєним оком — телескопи та біноклі звужують поле зору.

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