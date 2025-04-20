Весенний звездопад Лирид накроет ночное небо: пик придется на 22 апреля

С 14 по 30 апреля в небе продолжается весенний метеорный поток Лирид. Его максимум в этом году ожидается 22 апреля в 16:00 по киевскому времени. Об этом сообщает Американское метеорное общество.
По информации Time and Date, в пик наблюдений можно увидеть до 18 метеоров в час. Радиант — воображаемая точка, из которой, кажется, вылетают метеоры — находится в созвездии Лиры, которое поднимается над горизонтом после захода Солнца вместе с яркой звездой Вегой.
Однако условия для наблюдений в ночь на 22 апреля будут неидеальными: Луна будет в фазе убывания и освещать около 38% диска, что может затруднить наблюдение более слабых метеоров.
По данным астрономов, Луна взойдёт примерно в 3:52 ночи.
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