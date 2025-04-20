Весенний звездопад Лирид накроет ночное небо: пик придется на 22 апреля

В пиковый период наблюдений можно увидеть до 18 метеоров в час.

Фото: unsplash

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С 14 по 30 апреля в небе продолжается весенний метеорный поток Лирид. Его максимум в этом году ожидается 22 апреля в 16:00 по киевскому времени. Об этом сообщает Американское метеорное общество.

По информации Time and Date, в пик наблюдений можно увидеть до 18 метеоров в час. Радиант — воображаемая точка, из которой, кажется, вылетают метеоры — находится в созвездии Лиры, которое поднимается над горизонтом после захода Солнца вместе с яркой звездой Вегой.

Однако условия для наблюдений в ночь на 22 апреля будут неидеальными: Луна будет в фазе убывания и освещать около 38% диска, что может затруднить наблюдение более слабых метеоров.

По данным астрономов, Луна взойдёт примерно в 3:52 ночи.

Чтобы увидеть как можно больше «падающих звёзд», рекомендуют:

выбирать место подальше от искусственного освещения;

располагаться спиной к Луне, чтобы уменьшить засветку;

дать глазам адаптироваться к темноте (примерно 15–20 минут).

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