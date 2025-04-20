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В Ровенской области двое детей разбились на мотоцикле — несовершеннолетние врезались в дерево

16:21, 20 апреля 2025
Оба подростка были в мотошлемах.
В Ровенской области двое детей разбились на мотоцикле — несовершеннолетние врезались в дерево
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В Ровенской области двое несовершеннолетних парней разбились насмерть на мотоцикле. Об этом сообщили в полиции.

Как уточнили правоохранители, к ним обратился 37-летний мужчина, который рассказал, что обнаружил повреждённый мотоцикл и двух парней без сознания в кювете возле села Ярыновка.

«Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть подростков. Ими оказались 15-летний житель села Цепцевичи и 16-летний житель села Трискини», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователя следственного управления, в ночное время водитель мотоцикла «Lifan» не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Оба подростка были в мотошлемах.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть двух человек, следователь открыл уголовное производство.

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