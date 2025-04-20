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В США мать и сын получили более 10 лет тюрьмы за то, что их собаки смертельно травмировали пожилую соседку

16:03, 20 апреля 2025
В Огайо суд вынес строжайший приговор за нападение собак в истории штата.
В США мать и сын получили более 10 лет тюрьмы за то, что их собаки смертельно травмировали пожилую соседку
Иллюстративное фото из открытых источников
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В США мать и сына приговорили к длительным тюремным срокам за смертельное нападение двух их собак на 73-летнюю соседку. Об этом сообщает USA TODAY.

Инцидент произошёл в октябре 2024 года, когда два питбуля, принадлежавшие Сьюзан и Адаму Уизерсам, выбежали из дома через входную дверь и жестоко напали на Джо Энн Эхельбаргер, которая работала в своём саду. От полученных травм женщина скончалась.

В феврале этого года суд присяжных округа Пикауэй признал владельцев собак виновными в непредумышленном убийстве и нарушении законодательства штата о содержании животных. Судья Мэттью Чафин приговорил их к лишению свободы на срок от 14 до 19,5 лет с возможностью подать прошение об условно-досрочном освобождении через 10 лет.

«Жаль, что я не могу назначить более суровое наказание», — сказал судья при вынесении приговора, добавив, что рекомендует пожизненно запретить им владеть домашними животными после освобождения.

Это самый длительный срок тюремного заключения за нападение собак в истории штата Огайо.

Этот случай стал частью масштабного журналистского расследования, посвящённого росту числа нападений собак, которые приводят к тяжёлым травмам, ампутациям и смертельным исходам в штате Огайо.

После смерти супруги 84-летний муж погибшей, Стэнли Эхельбаргер, ставший свидетелем нападения, потерял желание жить и умер в марте 2025 года.

Семья погибшей подала гражданский иск против местных органов контроля за животными, руководства кондоминиума и самих Уизерсов. В прокуратуре округа заявили, что ожидают подачи апелляции на приговор из-за его суровости.

Одна из собак ранее уже была признана опасной после того, как в октябре 2023 года напала на другую соседку и загрызла её щенка. Тогда владельцы получили лишь штраф и обязательство соблюдать специальные условия содержания животного, которых они фактически не придерживались.

Обеих собак, совершивших смертельное нападение, полиция застрелила сразу после происшествия. Во время судебного процесса владельцы выразили минимальное сожаление в связи со смертью соседки.

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