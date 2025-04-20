Практика судів
  1. У світі

У США матір і син отримали понад 10 років тюрми за те, що їхні собаки смертельно травмували літню сусідку

16:03, 20 квітня 2025
В Огайо суд виніс найсуворіший вирок за напад собак в історії штату.
У США матір і син отримали понад 10 років тюрми за те, що їхні собаки смертельно травмували літню сусідку
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США матір і сина засудили до тривалих тюремних термінів через смертельний напад двох їхніх собак на 73-річну сусідку. Про це повідомляє USA TODAY.

Інцидент стався в жовтні 2024 року, коли двоє пітбулів, що належали Сюзан та Адаму Візерсам, вибігли з дому через вхідні двері й жорстоко напали на Джо Енн Ехельбаргер, яка працювала у своєму саду. Жінка загинула від отриманих травм.

У лютому цього року суд присяжних округу Пікауей визнав власників собак винними у ненавмисному вбивстві та порушенні законодавства штату щодо утримання тварин. Суддя Меттью Чафін засудив їх до ув'язнення на строк від 14 до 19,5 років, з можливістю клопотати про умовно-дострокове звільнення після 10 років.

«Шкода, що не можу призначити більше», — заявив суддя під час винесення вироку, додавши, що рекомендує їм довічну заборону на утримання домашніх тварин після звільнення.

Це найтриваліший термін ув’язнення за напад собак у історії штату Огайо.

Цей випадок став частиною широкого журналістського розслідування. В ньому йшлося про зростання кількості нападів собак, що призводять до тяжких травм, ампутацій і смертельних випадків у штаті Огайо.

Після смерті дружини чоловік загиблої, 84-річний Стенлі Ехельбаргер, який був свідком нападу, втратив бажання жити й помер у березні 2025 року.

Родина загиблої подала цивільний позов проти місцевих органів контролю за тваринами, керівництва кондомініуму та самих Візерсів. У прокуратурі округу заявили, що очікують апеляції на вирок через його суворість.

Один із собак раніше вже визнавався небезпечним після того, як у жовтні 2023 року напав на іншу сусідку й загриз її цуценя. Тоді господарі отримали лише штраф та зобов’язання дотримуватись спеціальних умов утримання тварини, яких фактично не дотримувалися.

Обох собак, що здійснили смертельний напад, поліція застрелила одразу після інциденту. Під час суду власники собак висловили мінімальний жаль через загибель сусідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд США вирок тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Додаткова винагорода є одноразовим додатковим видом грошового забезпечення, а не щомісячним – Верховний Суд вказав на помилковість висновків судів

Верховний Суд скасував рішення судів, які визнали протиправними дії управління Нацполіції щодо невключення додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабміну про виплати військовослужбовцям і поліцейським, до складу грошового забезпечення поліцейського при обчисленні одноразової допомоги.

Допуск до роботи без трудового договору не може бути легалізований договором співпраці – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що наявність договору про співробітництво між фізичними особами-підприємцями не виключає обов’язку оформлення трудових відносин у разі виконання однією особою трудових функцій в інтересах іншої

Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Парламент прийняв за основу законопроект про запровадження Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку та верифікації.

Кабмін пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції щодо спрощення проведення спецперевірок

Спеціальну перевірку пропонується не проводити стосовно певних категорій посадовців.

Кабмін визначив Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ

Через майже 8 років після того, як Верховний Суд України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ припинили здійснювати правосуддя Кабмін вирішив визначити Верховний Суд суб’єктом управління їх майном.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді