У США матір і син отримали понад 10 років тюрми за те, що їхні собаки смертельно травмували літню сусідку

В Огайо суд виніс найсуворіший вирок за напад собак в історії штату.

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У США матір і сина засудили до тривалих тюремних термінів через смертельний напад двох їхніх собак на 73-річну сусідку. Про це повідомляє USA TODAY.

Інцидент стався в жовтні 2024 року, коли двоє пітбулів, що належали Сюзан та Адаму Візерсам, вибігли з дому через вхідні двері й жорстоко напали на Джо Енн Ехельбаргер, яка працювала у своєму саду. Жінка загинула від отриманих травм.

У лютому цього року суд присяжних округу Пікауей визнав власників собак винними у ненавмисному вбивстві та порушенні законодавства штату щодо утримання тварин. Суддя Меттью Чафін засудив їх до ув'язнення на строк від 14 до 19,5 років, з можливістю клопотати про умовно-дострокове звільнення після 10 років.

«Шкода, що не можу призначити більше», — заявив суддя під час винесення вироку, додавши, що рекомендує їм довічну заборону на утримання домашніх тварин після звільнення.

Це найтриваліший термін ув’язнення за напад собак у історії штату Огайо.

Цей випадок став частиною широкого журналістського розслідування. В ньому йшлося про зростання кількості нападів собак, що призводять до тяжких травм, ампутацій і смертельних випадків у штаті Огайо.

Після смерті дружини чоловік загиблої, 84-річний Стенлі Ехельбаргер, який був свідком нападу, втратив бажання жити й помер у березні 2025 року.

Родина загиблої подала цивільний позов проти місцевих органів контролю за тваринами, керівництва кондомініуму та самих Візерсів. У прокуратурі округу заявили, що очікують апеляції на вирок через його суворість.

Один із собак раніше вже визнавався небезпечним після того, як у жовтні 2023 року напав на іншу сусідку й загриз її цуценя. Тоді господарі отримали лише штраф та зобов’язання дотримуватись спеціальних умов утримання тварини, яких фактично не дотримувалися.

Обох собак, що здійснили смертельний напад, поліція застрелила одразу після інциденту. Під час суду власники собак висловили мінімальний жаль через загибель сусідки.

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