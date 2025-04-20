ChatGPT отримав оновлення: тепер картинки можна зберігати у спеціальній галереї

OpenAI запустила в ChatGPT «Галерею» для зберігання зображень, створених штучним інтелектом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія OpenAI представила нововведення для ChatGPT — спеціальну галерею для зберігання створених штучним інтелектом зображень. Про це повідомила компанія.

Новий розділ під назвою «Галерея» вже доступний у бічному меню ChatGPT. У ньому зібрані всі картинки, згенеровані користувачем у процесі взаємодії з нейромережею. Зображення можна переглядати у форматі галереї, завантажувати на пристрої чи змінювати відповідно до потреб.

Також передбачена окрема кнопка для створення нових зображень. Вона розташована по-різному залежно від пристрою: в мобільному застосунку — в нижній частині інтерфейсу, а у вебверсії — у верхньому правому куті.

Доступ до «Галереї» отримають усі користувачі сервісу ChatGPT, незалежно від типу акаунта — платного (Plus або Pro) чи безкоштовного. Вже зараз ця опція працює у вебінтерфейсі та додатку для iOS.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.