ChatGPT получил обновление: теперь картинки можно хранить в специальной галерее

OpenAI запустила в ChatGPT «Галерею» для хранения изображений, созданных искусственным интеллектом.

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Компания OpenAI представила нововведение для ChatGPT — специальную галерею для хранения изображений, созданных искусственным интеллектом. Об этом сообщила компания.

Новый раздел под названием «Галерея» уже доступен в боковом меню ChatGPT. В нем собраны все изображения, созданные пользователем в процессе взаимодействия с нейросетью. Картинки можно просматривать в формате галереи, скачивать на устройство или редактировать по необходимости.

Также предусмотрена отдельная кнопка для создания новых изображений. Ее расположение отличается в зависимости от устройства: в мобильном приложении — в нижней части экрана, а в веб-версии — в верхнем правом углу.

Доступ к «Галерее» получат все пользователи сервиса ChatGPT, вне зависимости от типа аккаунта — платного (Plus или Pro) или бесплатного. Сейчас эта функция уже работает в веб-версии и приложении для iOS.

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