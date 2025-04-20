На Рівненщині двоє дітей розбилися на мотоциклі — неповнолітні врізалися в дерево

Обоє підлітків були у мотошоломах.

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У Рівненській області двоє неповнолітніх хлопців розбилися на смерть на мотоциклі. Про це повідомили у поліції.

Так, до правоохоронців звернувся 37-річний чоловік, який розповів, що у кюветі поблизу села Яринівка він виявив пошкоджений мотоцикл та двох хлопців без свідомості.

«Медики, які прибули на виклик лише констатували смерть хлопців. Ними виявилися 15-річний житель села Цепцевичі та 16-річний мешканець села Тріскині», — йдеться у повідомленні.

Слідчий слідчого управління попередньо встановив, що у нічну пору водій мотоцикла «Lifan» не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево.

Обоє підлітків були у мотошоломах.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження.

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