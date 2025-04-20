Желтый цветок, с которого все началось: ученые нашли прародительницу современных роз

Все розы ведут к желтой – ученые выяснили, откуда происходят декоративные цветы.

Фото: unsplash

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Китайские ученые проанализировали геномы различных современных сортов роз и пришли к выводу: все они происходят от одного общего предка — желтого цветка с одним рядом лепестков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Plants, передает Phys.org.

Сегодня розы — одни из самых популярных декоративных растений в мире. Они занимают около 30% мирового рынка срезанных цветов. На протяжении столетий эти растения неоднократно изменялись под влиянием естетических предпочтений людей и стали символом красоты в разных культурах.

На сегодняшний день известно более 150 видов роз и свыше 35 тысяч выведенных сортов, которые отличаются разнообразием ароматов, окраски, формы и частотой цветения.

Однако современные селекционеры все чаще обращают внимание не только на внешний вид, но и на устойчивость растений — к болезням, засухе и другим стрессовым факторам.

Для покращения селекційної роботи ученые из Пекинского лесного университета исследовали 205 образцов, охватывающих более 80 видов роз. Эти образцы включают 84% всех видов роз, зафиксированных во флоре Китая.

Изучив 707 однокопийных генов, исследователи смогли воссоздать эволюционную историю роз. Они выяснили, что древнейший вид имел один ряд лепестков, желтый цвет и листья, состоявшие из семи частей. В результате одомашнивания розы приобрели новые оттенки, более сложное строение цветка и способность цвести гроздьями.

Кроме того, исследование опровергло распространенную гипотезу о том, что род Rosa возник в Центральной Азии. Новые данные указывают на два ключевых центра генетического разнообразия: северо-запад Китая (где встречаются дикие желтые розы с мелкими листьями) и влажный юго-запад страны (где распространены ароматные белые сорта).

Ученые убеждены, что отримані результаты откроют новые возможности для выведения устойчивых и декоративно привлекательных сортов роз с использованием генетики их диких предков.

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